Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Музыка во «Вконтакте» после неполадки снова доступна пользователям

К утру пятницы руководство компании устранило технический сбой

Пользователи социальной сети «Вконтакте» снова могут прослушивать музыку после случившейся накануне неполадки с исчезновением аудиофайлов и соответствующих разделов с личных страниц.

К раннему утру пятницы на страницах пользователей вновь появились разделы с музыкой, воспроизведение файлов работает и в сделанных ранее записях. Отметим, что тогда как разделы с аудиофайлами попросту исчезли, композиции, тем не менее, оставались в постах пользователей, однако при попытке воспроизвести их возникала ошибка.

Как ранее заявлял глава пресс-службы компании Евгений Красников, во «Вконтакте» возник технический сбой, который будет устранен. Случившееся уже вызвало бурю негодования среди пользователей как непосредственно в самой соцсети «Вконтакте», так и в Twitter.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Музыка во «Вконтакте» после неполадки снова доступна пользователям

К утру пятницы руководство компании устранило технический сбой

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Инфографика

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке