Музыка во «Вконтакте» после неполадки снова доступна пользователям

Пользователи социальной сети «Вконтакте» снова могут прослушивать музыку после случившейся накануне неполадки с исчезновением аудиофайлов и соответствующих разделов с личных страниц.

К раннему утру пятницы на страницах пользователей вновь появились разделы с музыкой, воспроизведение файлов работает и в сделанных ранее записях. Отметим, что тогда как разделы с аудиофайлами попросту исчезли, композиции, тем не менее, оставались в постах пользователей, однако при попытке воспроизвести их возникала ошибка.

Как ранее заявлял глава пресс-службы компании Евгений Красников, во «Вконтакте» возник технический сбой, который будет устранен. Случившееся уже вызвало бурю негодования среди пользователей как непосредственно в самой соцсети «Вконтакте», так и в Twitter.