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Дональду Трампу устроили настоящую «головотрепку» в телеэфире NBC

Телеведущий Джимми Фэллон под аплодисменты зрителей рукой взлохматил знаменитую прическу Дональда Трампа

Кандидату в президенты США Дональду Трампу устроили настоящую «головотрепку» в телеэфире. Политик сам разрешил популярному телеведущему Джимми Фэллону «сделать что-то глупое и не президентское».

В юмористической программе The Tonight Show, выходящей в эфир на телеканале NBC, Фэллон и Трамп обсудили многие серьезные вопросы. Под конец передачи телеведущий попросил, может ли взлохматить политику волосы.

Миллиардер согласился, добавив, что через избиратели ждут в Нью-Гэмпшире, но все поймут. Фэллон под аплодисменты рукой взлохматил знаменитую прическу Дональда Трампа. В США не один год ходят шутки, о том, что Трамп носит парик, при любой возможности бизнесмен-республиканец опровергает эти слухи.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Дональду Трампу устроили настоящую «головотрепку» в телеэфире NBC

Телеведущий Джимми Фэллон под аплодисменты зрителей рукой взлохматил знаменитую прическу Дональда Трампа

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