ЦБ ввел временную администрацию в Военно-промышленном банке

Центробанк с 16 сентября ввел внешнее управление в Военно-промышленном банке (ВП), который входит в первую сотню участников российской банковской системы. Функции временной администрации в течение шести месяцев будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Временная администрация должна в первую очередь установить реальное финансовое состояние ВПБ. Полномочия акционеров и руководства на время ее работы приостановлены, сообщается в релизе Центробанка.

В начале сентября по требованию Центробанка ВПБ ограничил выдачу и прием вкладов, а также денежные переводы. При этом банк обжаловал действия регулятора в суде. После этого банк начала проверять Генпрокуратура.

Напомним, регулятор потребовал реклассифицировать кредиты, выданные нескольким предприятиям, посчитав, что часть из них не ведет реальную деятельность. В связи с этим банку необходимо было дополнить резервы на сумму более 6 млрд рублей.

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