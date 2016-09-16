Мирзиёев выдвинут кандидатом в президенты Узбекистана

Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинут кандидатом в президенты страны. Такое решение принял политсовет либерально-демократической партии «Движение предпринимателей и деловых людей», сообщила центральная избирательная комиссия Узбекистана на своей странице в Facebook.

После утверждения политсоветом кандидатура Мирзиёева должна быть утверждена на съезде партии, после чего документы о выдвижении будут переданы в ЦИК, сообщает Sputnik.



Мирзиёев исполняет обязанности главы государства после кончины президента Узбекистана Ислама Каримова. Согласно конституции Узбекистана, врио президента должен был стать председатель верхней палаты парламента Нигматилла Юлдашев, но он отказался от этого поста в пользу Мирзиёева.



Напомним, правительство и парламент Узбекистана 2 сентября сообщили, что Каримов умер в возрасте 78 лет. В стране был объявлен трехдневный траур. Ислам Каримов был похоронен 3 сентября на кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.



Выборы нового президента состоятся 4 декабря, по данным ЦИК Узбекистана, в них примут участие 21,435 млн избирателей. Официальное выдвижение кандидатов пройдет с 30 сентября по 20 октября.