Россия не получала запросов о помощи в расследовании кибератак на WADA

Спецслужбы России пока не получали запросов о помощи в расследовании хакерских атак на серверы Всемирной антидопинговой организации (WADA). Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, на данный момент никаких запросов по официальным каналам в российские спецслужбы не поступало, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, группа хакеров Fancy Bears опубликовала документы, похищенные из базы данных WADA. В них говорится, что антидопинговая организация разрешала некоторым американским спортсменам принимать запрещенные препараты. В их числе — теннисистки Винус и Серена Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн и гимнастка Симона Байлз. Позже была опубликован еще один список, в котором содержатся имена 25 спортсменов из восьми стран, в том числе российский боксер Миша Алоян, завоевавший серебряную медаль на Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро.

Позднее гендиректор WADA с уверенностью заявил, что за кибератаками на организацию стоят хакеры из России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что наша страна готова помочь в расследовании атак, если такой запрос поступит.