Уголовное дело Варвары Карауловой передано в суд

Адвокат студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой) Сергей Бадамшин сообщил, что ее дело передано в военный суд для рассмотрения по существу.

По словам Бадамшина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

«Материалы переданы в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу», — цитирует «РИА Новости» слова юриста.

После завершения ознакомления с материалами дела Иванова и ее защита заявили ходатайство о его прекращении, напомнил адвокат.

«Таким образом, следователь отказал нам в удовлетворении нашего ходатайства и отказался прекратить дело», — уточнил Бадамшин.

История вопроса

Ранее «Известия» писали, что следствие по делу студентки МГУ, обвиняемой в связях с ИГИЛ, завершено.

По версии следствия, Варвара Караулова, позже сменившая имя и фамилию на Александру Иванову, ушла из дома 27 мая 2015 года, сказав родственникам, что направляется в университет. Втайне от всех она вылетела в Стамбул, чтобы позже присоединиться к террористам.

Напомним,в июне 2015 года Варвара Караулова была задержана в турецком городе Килис при попытке незаконного пресечения границы с Сирией. Согласно выводам следователей, Варвара Караулова собиралась присоединиться к боевикам ИГИЛ.