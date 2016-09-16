Россия и США ведут переговоры об обнародовании договора по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Россия ведет переговоры с США об обнародовании в СБ ООН договоренности по Сирии.

По словам Богданова, именно об этом сейчас идут переговоры с американскими партнерами.

«Сама идея в Совете Безопасности поддержать эти договоренности, на наш взгляд, полезная, но не очень корректно просить от партнеров поддержать то, чего они не знают», — цитирует его слова «РИА Новости».

Кроме того, Богданов подчеркнул, что у Москвы нет никаких тайных планов по решению конфликта в Сирии.

«В отличие от публичных заявлений некоторых западных и арабских представителей о том, что у них имеются некие планы B, мы постоянно говорим, что никаких потаенных планов B, С у нас нет», — заявил он.

Дипломат также отметил, что договоренности России и США по Сирии не содержат пунктов о судьбе президента САР Башара Асада.

«Мы исходим из того, что не надо изобретать велосипед или придумывать то, о чем мы уже давно договорились. Есть очень солидные, консенсусные документы, которые были утверждены в Международной группе поддержки Сирии с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН при сопредседательстве России и США, а также спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры», — резюмировал он.

Российско-американская договоренность была достигнута 9 сентября. 12 сентября в Сирии введен режим прекращения огня, который через некоторое время должен перерасти в окончательное перемирие.