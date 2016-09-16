«Левада-центр» обратился к министру юстиции РФ

Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил, что подано обращение к министру юстиции РФ Александру Коновалову в связи с включением организации в список иностранных агентов.

По словам Гудкова, «Левада-центр» подала обращение к Коновалову, министру юстиции, и это первая процедурная фаза.

«Одновременно готовим документы для судебного оспаривания», — цитирует его слова «РИА Новости».

Помимо прочего, организация получила протокол об административном правонарушении, эти документы поступили в суд.

«Мы готовим два дела об оспаривании факта самого и оспаривании внесения нас в реестр, это два различных дела. То есть первое — это оспаривание протокола об административном правонарушении и, соответственно, акта о внесении нас в реестр. Когда будет назначен суд, я пока не могу сказать», — уточнил Гудков.

Ранее СМИ сообщили, что «Левада-центр» не будет обращаться в суд из-за решения Минюста.

5 сентября «Аналитический центр Юрия Левады» по итогам проведенной внеплановой проверки включен в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента.