Отамурадов и Мирзиёев претендуют на пост президента Узбекистана

Премьер-министра Узбекистана Шавкат Мирзиёев, временно исполняющий обязанности президента страны, выдвинут кандидатом на пост главы государства от Либерально-демократической партии Узбекистана. Заместитель спикера законодательной палаты парламента Сарвар Отамурадов выдвинут кандидатом на президентский пост от Демократической партии «Миллий Тикланиш» («Национальное возрождение»).

Решение о выдвижении Шавката Мирзиёева было принято на заседании политсовета УзЛиДеП, пишет сайт «Комсомольской правды». Сарвара Отамурадова выдвинул пленум демпартии «Миллий Тикланиш». Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана в пятницу.

Кандидатура Отамурадова должна быть утверждена на съезде партии, а после этого партия обратится в ЦИК с просьбой о регистрации своего кандидата на выборах.



Шавкат Мирзиёев временно исполняет обязанности главы государства после кончины президента Узбекистана Ислама Каримова.



Право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, в соответствии с законодательством Узбекистана. В республике официально зарегистрированы четыре политические партии: УсЛиДеП, «Миллий Тикланиш», Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»), сообщает «РИА Новости».



Напомним, 2 сентября правительство и парламент Узбекистана сообщили, что Каримов скончался от инсульта в возрасте 78 лет. В стране был объявлен трехдневный траур. Ислам Каримов был похоронен 3 сентября на кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.



Выборы нового президента состоятся 4 декабря, по данным ЦИК Узбекистана, в них примут участие 21,435 млн избирателей. Официальное выдвижение кандидатов пройдет с 30 сентября по 20 октября.

