В Кремле рассказали о преимуществах системы «Катюша»

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переход на систему мониторинга за публикациями СМИ и соцсетями «Катюша» связан с экономической целесообразностью и удобством.



«С поисками новых параметров, возможностей постоянной адаптации системы под запросы пользователей, ее постоянной модификации в связи с возникновением новых тем, которые подлежат более тщательному мониторингу и так далее», — сказал Песков.



Он пояснил, что это постоянный процесс совершенствования и экономической целесообразности.



По словам Пескова, новая система ему понравилась, она более удобна.



«Да, мы ей пользуемся постоянно», — поделился официальный представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что система «Катюша» не является оригинальной, так как ее полностью переделали под задачи пресс-служб президента и правительства.



Напомним, СМИ сообщили о том, что российские власти приобрели систему мониторинга за публикациями СМИ и соцсетями «Катюша». Поставщиком системы стала компания «М 13», которая владеет правами на систему мониторинга «Катюша». Стоимость контракта до конца года — 79 млн рублей.



Ранее администрация президента и правительство использовали для мониторинга СМИ и соцсетей систему компании «Медиалогия», однако контракт не был продлен.

