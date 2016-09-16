В Кремле рассказали о преимуществах системы «Катюша»

По словам пресс-секретаря президента РФ она более удобна и экономически целесообразна
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переход на систему мониторинга за публикациями СМИ и соцсетями «Катюша» связан с экономической целесообразностью и удобством.
«С поисками новых параметров, возможностей постоянной адаптации системы под запросы пользователей, ее постоянной модификации в связи с возникновением новых тем, которые подлежат более тщательному мониторингу и так далее», — сказал Песков.
Он пояснил, что это постоянный процесс совершенствования и экономической целесообразности.
По словам Пескова, новая система ему понравилась, она более удобна.
«Да, мы ей пользуемся постоянно», — поделился официальный представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что система «Катюша» не является оригинальной, так как ее полностью переделали под задачи пресс-служб президента и правительства.
Напомним, СМИ сообщили о том, что российские власти приобрели систему мониторинга за публикациями СМИ и соцсетями «Катюша». Поставщиком системы стала компания «М 13», которая владеет правами на систему мониторинга «Катюша». Стоимость контракта до конца года — 79 млн рублей.
Ранее администрация президента и правительство использовали для мониторинга СМИ и соцсетей систему компании «Медиалогия», однако контракт не был продлен.
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