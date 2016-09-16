Полковник Захарченко в Мосгорсуде расскажет о взятке

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, который обвиняется в коррупции, готов в суде «рассказать всё». Об этом заявил его адвокат Юрий Новиков.

«Позиция Захарченко остается прежней, он не признает свою вину, но он знает обстоятельства дела, знает взяткодателя и, возможно, он раскроет подробности на заседании Мосгорсуда по жалобе на его арест», заявил Новиков «РИА Новости».

Адвокат отметил, что рассказать обстоятельства дела было личным волеизъявлением Захарченко, и он всегда может передумать.

Напомним, 10 сентября временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковник полиции Дмитрий Захарченко был взят под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следствия.



Сообщалось, что при задержании у Захарченко было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €7 млн наличными. Сам подозреваемый сказал, что взял деньги на хранение. Однако, по версии следствия, они были похищены с помощью мошеннических схем у Нота-банка, в котором пропало 26 млрд рублей.

Жалобу на арест Захарченко Мосгорсуд рассмотрит 27 сентября.