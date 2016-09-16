Минобрнауки: скончавшаяся во время урока танцев школьница была здорова

Ученица седьмого класса, которая скончалась во время урока танцев в одной из школ Новосибирска, согласно медицинским справкам, была здорова.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Министерстве образования и науки России, 13-летняя девочка имела разрешение на посещение занятий танцами.



В свою очередь, в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирска сообщили, что была создана специальная оперативная группа, которая включает детского омбудсмена региона Любовь Зябреву, для детальной проверки ситуации в школе, в которой училась умершая семиклассница.

«В связи с трагическим происшествием в министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской области создана оперативная группа, которая детально проанализирует ситуацию в образовательном учреждении», — говорится в сообщении.



Напомним, следственное управление СК РФ по региону проводит доследственную проверку обстоятельств смерти школьницы.



«Предварительно установлено, что в вечернее время 15 сентября в одной из общеобразовательных школ Ленинского района Новосибирска вовремя урока танца у школьницы ухудшилось самочувствие и через непродолжительное время она скончалась», — говорится в сообщении СК.

