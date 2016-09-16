ЦБ может еще раз понизить ключевую ставку в I–II кварталах 2017 года

Центробанк может еще раз понизить ключевую ставку в I или II квартале 2017 года. При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу, говорится в сообщении ЦБ.

«Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I–II кварталах 2017 года», — сказано в заявлении регулятора.

В пятницу совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта ­— с 10,5% до 10%. При принятии решения ЦБ принял во внимание снижение инфляции и оживление экономики, заявил «Известиям» начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков.

— Основная причина такого решения — продолжающееся замедление инфляции. В начале сентября годовая инфляция снизилась до уровня 6,7%, по итогам года ожидания еще ниже: 6,4–6,5%. Цена на нефть, от которой в российской экономике по-прежнему многое зависит, устойчиво держится выше ожидаемого в начале года уровня в $40 за баррель. При этом наша экономика показывает признаки оживления: перестали падать реальные доходы населения, растет спрос и т.д. Для поддержки этого оживления необходимо снижение кредитных ставок, уровень которых во многом определяется ключевой ставкой, — сказал Лепетиков.

Напомним, 29 июля Банк России на заседании совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых. До этого, 10 июня, она была снижена на 0,5 процентного пункта впервые почти за год.

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