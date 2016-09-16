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Голодец: правительство не рассматривает повышение пенсионного возраста

По словам вице-премьера, увеличивать его пока не планируется, несмотря на рост продолжительности жизни в России

Российское правительство сейчас не рассматривает вопрос о повышении пенсионного возраста. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. Так она ответила на вопрос о возможном повышении пенсионного возраста из-за выросшей продолжительности жизни в стране.

«Средняя продолжительность жизни действительно в июле перешагнула за 72 года. Это огромное достижение для Российской Федерации. В 2015 году мы не достигали планки в 70 лет. Конечно, мы каждый день работаем для того, чтобы продолжительность жизни росла», — отметила Голодец, сообщает ТАСС.

По ее словам, правительство, в частности, ведет профилактику смертей при ДТП. По планам властей, через три года продолжительность жизни в России должна достигнуть 75 лет.

Напомним, по данным Росстата, в сравнении с прошлым годом жители страны стали жить дольше на восемь месяцев — продолжительность жизни достигла рекордных для страны 72 лет.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Голодец: правительство не рассматривает повышение пенсионного возраста

По словам вице-премьера, увеличивать его пока не планируется, несмотря на рост продолжительности жизни в России

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