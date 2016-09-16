Число пострадавших при взрыве в Дижоне возросло до 21 человека

Число пострадавших при взрыве и обрушении дома в центральной части французского Дижона, по сообщениям местных СМИ, возросло до 21 человека.

15 человек доставлены в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии. Шестеро пострадавших испытали сильный психологический шок, передает телеканал BFMTV.

Ранее в пятницу «Известия» писали о большом количестве пострадавших, однако их число не уточнялось.

Напомним, взрыв произошел в пятницу утром в одном из жилых многоэтажных домов в центре города. Местные жители услышали громкий хлопок около 9.30 утра. Позже мэр Дижона Франсуа Ребсамен заявил, что взрыв не имеет никакого отношения к террористической атаке.

В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются.