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Число пострадавших при взрыве в Дижоне возросло до 21 человека

Двое из них находятся в критическом состоянии

Число пострадавших при взрыве и обрушении дома в центральной части французского Дижона, по сообщениям местных СМИ, возросло до 21 человека.

15 человек доставлены в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии.  Шестеро пострадавших испытали сильный психологический шок, передает телеканал BFMTV.

Ранее в пятницу «Известия» писали о большом количестве пострадавших, однако их число не уточнялось.

Напомним, взрыв произошел в пятницу утром в одном из жилых многоэтажных домов в центре города. Местные жители услышали громкий хлопок около 9.30 утра. Позже мэр Дижона Франсуа Ребсамен заявил, что взрыв не имеет никакого отношения к террористической атаке.

В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Число пострадавших при взрыве в Дижоне возросло до 21 человека

Двое из них находятся в критическом состоянии

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