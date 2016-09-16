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Nord Stream 2 подала заявку на строительство «Северного потока-2»

Разрешения корпорация спрашивает у Швеции

Компания Nord Stream 2 AG подала в правительство Швеции заявку на разрешение строительства газотранспортной системы «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании.

Заявку подали в Министерство по предпринимательству и инновациям Швеции. Ведомство отвечает за документацию.

«Подача заявки в шведское правительство является важным этапом для проекта «Северный поток–2». Это начало масштабного процесса получения национальных разрешений», — заявил исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг, цитирует его слова пресс-служба компании.

Ранее «Известия» сообщали, что компания планирует подать заявки в национальные регуляторы Дании и Финляндии, под юрисдикции которых подпадает проект «Северный поток-2».

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Nord Stream 2 подала заявку на строительство «Северного потока-2»

Разрешения корпорация спрашивает у Швеции

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