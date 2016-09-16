Лавров и Керри обсудили урегулирование в Сирии по телефону

Переговоры глав дипломатий России и США состоялись по инициативе американской стороны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Джон Керри обсудили договоренность по Сирии в телефонном разговоре, который состоялся в пятницу, 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
«В центре внимания была реализация российско-американской договоренности от 9 сентября, нацеленной на запуск в Сирии мирного процесса, облегчение гуманитарной ситуации и совместную борьбу с террористами», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В материале уточняется, что Джон Керри заострил внимание Сергея Лаврова на необходимости скорейшего обеспечения гуманитарного доступа в Алеппо. В ответ на разъяснение главой российского МИДа реального положения дел Керри пообещал подтолкнуть решение проблем, связанных с необходимостью должного оформления гуманитарных конвоев по правилам ООН.
В целом главы дипломатий отметили удовлетворительное соблюдение режима прекращения боевых действий и высказались за его постоянный характер.
В материале уточняется, что переговоры прошли по инициативе США. Стороны договорились продолжить контакты по всему комплексу аспектов сирийского урегулирования.
Ранее «Известия» писали, что в результате переговоров по Сирии, состоявшихся в Женеве между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри, стороны согласовали пакет документов, который позволит приблизить политическое урегулирование в САР. Однако их детальное содержание разглашаться не будет из-за «чувствительной информации», которая не должна попасть в руки тех, кто хочет сорвать процесс.
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