Лавров и Керри обсудили урегулирование в Сирии по телефону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Джон Керри обсудили договоренность по Сирии в телефонном разговоре, который состоялся в пятницу, 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«В центре внимания была реализация российско-американской договоренности от 9 сентября, нацеленной на запуск в Сирии мирного процесса, облегчение гуманитарной ситуации и совместную борьбу с террористами», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В материале уточняется, что Джон Керри заострил внимание Сергея Лаврова на необходимости скорейшего обеспечения гуманитарного доступа в Алеппо. В ответ на разъяснение главой российского МИДа реального положения дел Керри пообещал подтолкнуть решение проблем, связанных с необходимостью должного оформления гуманитарных конвоев по правилам ООН.

В целом главы дипломатий отметили удовлетворительное соблюдение режима прекращения боевых действий и высказались за его постоянный характер.

В материале уточняется, что переговоры прошли по инициативе США. Стороны договорились продолжить контакты по всему комплексу аспектов сирийского урегулирования.

Ранее «Известия» писали, что в результате переговоров по Сирии, состоявшихся в Женеве между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри, стороны согласовали пакет документов, который позволит приблизить политическое урегулирование в САР. Однако их детальное содержание разглашаться не будет из-за «чувствительной информации», которая не должна попасть в руки тех, кто хочет сорвать процесс.

