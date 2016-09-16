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Пятница,
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Кубок Дэвиса: матчи между Россией и Казахстаном перенесены на субботу

Причиной стала непогода в Москве

Два стартовых матча плей-офф Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном в Москве перенесены с пятницы на субботу из-за непогоды. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России и капитан российской команды Шамиль Тарпищев.

Первый поединок начнется в 10.00 мск, сообщает «Спорт-Экспресс».

В стартовом поединке серии, который планировали провести в пятницу, но трижды откладывали из-за непогоды, должны были встретиться Андрей Кузнецов и Александр Недовесов. На субботу также перенесена и встреча Евгения Донского и Михаила Кукушкина.

Парная встреча, куда заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/ Александр Недовесов пройдет после одиночных поединков.

Матчи пройдут в Москве на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 6–7 октября должен принять решение по апелляции российской теннисистки, экс-первой ракетки мира Марии Шараповой. Дисквалификация 29-летней спортсменки будет сокращена с двух до одного года — эту информацию подтвердили «Известиям» два источника в Федерации тенниса России (ФТР).

Читайте об этом далее: 

Дисквалификацию Шараповой могут сократить до одного года

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Кубок Дэвиса: матчи между Россией и Казахстаном перенесены на субботу

Причиной стала непогода в Москве

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Сергей Лисин

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