Расходы на социальную сферу выросли на 10% с начала года

Почти на 10% выросли реальные расходы бюджетной системы на социальную сферу, обнаружили эксперты Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Однако к урезанию социальных расходов во втором полугодии это не приведет и на выполнении социальных обязательств не отразится, уверил «Известия» высокопоставленный чиновник. По его словам, социальные расходы в бюджете текущего года решено не сокращать, урезать при необходимости будут другие строки бюджета.



Несмотря на желание Минфина не наращивать расходы, а посильно их снижать, социальные траты государства не поддаются оптимизации. Рост реальных расходов бюджетной системы на социальную политику, образование и здравоохранение составил в I квартале 2016 года 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста расходов на здравоохранение (на 8%) и социальную политику (на 14,2%), отмечают в НИУ ВШЭ. Вместе с тем специалисты университета признают, что расходы были во многом обеспечены оформленной как расходы передачей средств пенсионных накоплений из бюджетной системы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Без учета этого фактора реальные расходы на соцполитику выросли бы всего на 2,3%.

Рост трат на социальную политику лишь частично был связан с индексацией пенсий и социальных выплат (индексация пенсий была невелика по сравнению с уровнем инфляции, размеры большей части социальных выплат были заморожены), признают в Центре развития. По данным казначейства, расходы на социальную сферу федерального бюджета в первом полугодии почти на 0,5 трлн рублей превышают уровень прошлого года при планируемом дефиците бюджета в 2,17 трлн рублей.

По словам источника «Известий», близкого к Минфину, определенные превышения этого года связаны в основном с техническими факторами, которые сложно было спрогнозировать на этапе планирования бюджета. Помимо передачи пенсионных накоплений, которые технически фиксируются как расходы бюджета, это также рост выплат по различным субсидиям нуждающимся гражданам, которых из-за падения доходов населения становится больше. Однако, как сообщил «Известиям» высокопоставленный чиновник, в период корректировки бюджета на этот год социальные расходы урезать не будут. При необходимости сокращению подвергнут другие траты бюджета.



— Расходы на социальную сферу в бюджете уже и так зажаты везде, где это возможно, — поясняет эту позицию близкий к Минфину источник. — В последние годы эта сфера — сплошная экономия. Постоянно нельзя искать источники для оптимизации в социалке, там их уже практически не осталось.

По словам собеседника «Известий», еще, конечно, можно что-то подкорректировать, но существенной экономии не произойдет.



— Исполнение бюджета и выполнение цели по дефициту будут зависеть скорее от макроэкономических параметров, возможностей провести приватизацию, — уверен источник, близкий к Минфину.

До конца года у Минфина еще есть время сделать расходы бюджета более ритмичными, считает член Экономической экспертной группы Александра Суслина. Она напоминает, что в прошлом году доля соцрасходов несколько сжалась по сравнению с расходами на оборонку, поэтому в текущем году социальная сфера могла получить недополученное в прошлом, что и вызвало такой рост расходов.

— На конечную цифру [дефицита в 2016 году] это не повлияет. Реально у нас нет денег, чтобы увеличивать расходы на социалку. Минфин не может потратить больше, чем определено законом о бюджете. Здесь есть нюанс. У нас скорее будут поправки в закон о бюджете текущего года, которые, скорее всего, еще ужесточат бюджетные расходы. Поэтому реально увеличивать расходные статьи вряд ли возможно. Но возможно, конечно, перераспределение расходов, — не исключает Александра Суслина.



Рассматривая траты бюджетной системы в разрезе разных социальных программ, в НИУ ВШЭ выявили, что кое на чем удалось все же сэкономить. Так, снизились траты на образование (на 5,1%). Сэкономили на капстроительстве образовательных учреждений, модернизации региональных систем дошкольного образования, программе «Доступная среда», мероприятиях по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.



Наибольшее снижение реальных расходов на образование наблюдалось по подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» консолидированного бюджета: реальные расходы на высшее и послевузовское профессиональное образование снизились почти на четверть. В здравоохранении хотя расходы в целом выросли, они снизились более чем на треть на стационарную медицинскую помощь, на 12–15% — на амбулаторную помощь, на 6% — на санаторно-оздоровительную помощь.



Минфин не ответил на запрос «Известий». В пресс-службе Минтруда традиционно заявили, что все социальные обязательства государства будут выполнены.