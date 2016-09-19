Рынок автобусных перевозок продолжают выводить из тени

Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс) Минтранса России приступило к выдаче перевозчикам свидетельств с увеличенным сроком действия — вместо одного года их теперь выдают на пять лет. Аналитики уверены, что благодаря систематизации процедуры допуска к перевозкам рынок станет более открытым и конкурентным. А сами автобусные перевозки пассажиров полностью выйдут из тени и оставят на рынке только «белых» перевозчиков. Вместе с тем перевозчики пока отмечают сложности в выдаче новых разрешений: из-за бюрократических проволочек процесс затягивается на несколько месяцев, что приводит практически к остановке бизнеса.



Новый порядок допуска к автобусным пассажирским перевозкам предусмотрен федеральным законом №220 от 13 июня 2015 года. Документом внедряется единая система по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа как автомобильным транспортом, так и городским наземным электрическим транспортом. Полномочия по выдаче разрешительных документов, а также задача по формированию реестра межрегиональных автобусных маршрутов возложены на Росавтотранс по распоряжению Минтранса.

Согласно ФЗ-220 разрешительные документы перевозчикам ранее выдавались сроком не более чем на один год. Спустя год после появления закона, с 14 июля этого года, срок действия таких документов составляет не менее пяти лет.



Генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных сообщил, что на данный момент выдано «долговременных» свидетельств с пятилетним сроком действия на 10 межрегиональных маршрутов.



Он пояснил, что реестр маршрутов будет актуализироваться постоянно: в список будут включаться новые маршруты, корректироваться или исключаться действующие. На сегодняшний день в реестр включено более 2,5 тыс. межрегиональных маршрутов.



После включения маршрута в реестр заинтересованные перевозчики получают от Росавтотранса необходимые для осуществления своей деятельности свидетельства и карты маршрутов.

— Поскольку закон действует всего год, то многие перевозчики предпочитают оформлять «кратковременные» свидетельства. Однако мы разъясняем, что для удобства надо сразу оформлять «долговременные» на пять лет, чтобы комфортно работать в течение долгого времени, — пояснил глава Росавтотранса.

Он также отметил, что необходимые перевозчикам свидетельства и карты маршрутов оформляются только на те маршруты, в расписаниях которых все остановочные пункты зарегистрированы в реестре.

— Соответственно темпы оформления и выдачи перевозчикам свидетельств и карт маршрутов напрямую зависят от процесса регистрации в реестре остановочных пунктов, — подчеркнул собеседник «Известий».

В ведомстве сообщили, что еженедельно на регистрацию остановок в реестре в Росавтотранс поступает порядка 50 заявлений от владельцев остановочных пунктов. При этом при организации маршрутов и выборе мест размещения остановочных пунктов Росавтотрансом учитываются факторы, влияющие на безопасность движения и техническую скорость.



Алексей Двойных также напомнил, что согласно ФЗ-220 организация регулярных межрегиональных автобусных маршрутов направлена на борьбу с несанкционированными автобусными перевозками и повышение уровня безопасности и качества перевозок. При этом сформированные реестры маршрутов и остановок (включая расписание движения автобусов) будут размещены в интернете и общедоступны.

Сооснователь онлайн-сервиса для поиска и покупки билетов на автобус Busfor Илья Екушевский отметил, что перевозчики, которые ведут честный бизнес, имеют все необходимые лицензии и разрешительную документацию, крайне заинтересованы в успехе новой инициативы.

— Перевозчики надеются на то, что благодаря систематизации процедуры допуска к осуществлению регулярных перевозок рынок станет более открытым и конкурентным, а пассажиропоток полностью выйдет из тени в пользу «белых» перевозчиков, — говорит он.

Однако часть перевозчиков — партнеров Busfor столкнулись с рядом сложностей. По словам Ильи Екушевского, на протяжении нескольких месяцев они пытаются внести в реестр свой маршрут и получить всю необходимую документацию для осуществления деятельности.

— Многих отправляют на доработку документов, например, чтобы уточнить данные о пути следования, добавить описание улиц и автомобильных дорог, конкретизировать расписание. Процесс затягивается иногда на полгода и больше, — сообщает он.

Бюрократические проволочки, по его словам, вызывают у таких перевозчиков довольно серьезное недовольство, поскольку «их бизнес фактически остановился».

В настоящее время, по оценкам Busfor, несмотря на серьезные штрафы за отсутствие разрешительной документации, основная масса нелегальных перевозчиков по-прежнему остается в тени.

— Но это вопрос времени и качества работы органов исполнительной власти, — уверен Илья Екушевский.

Выход перевозчиков из тени создаст на рынке повышенную конкуренцию, что неизбежно приведет к повышению общего уровня качества обслуживания и безопасности пассажиров, не сомневается эксперт. Но он не исключил и того, что при этом общее количество перевозчиков может заметно сократиться.