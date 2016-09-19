Закон о защите прав пациентов психдиспансеров рассмотрят до конца года

В осеннюю сессию Госдума, как ожидается, рассмотрит законопроект, который люди, столкнувшиеся с российской системой психиатрической помощи, ждут почти 25 лет, — «О службе по защите прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, и граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами».

Как удалось выяснить «Известиям», в понедельник его планируют обсудить в правительстве.

О службе говорится в ст. 38 закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», принятого еще в 1992 году.

«Представители этой службы защищают права пациентов, находящихся в психиатрических стационарах, принимают их жалобы и заявления, которые разрешают с администрацией данного психиатрического учреждения либо направляют в зависимости от их характера в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд», — говорится в законе.

Однако до сегодняшнего дня таких служб в России нет. Хотя еще несколько лет назад вице-премьер Ольга Голодец дала поручение решить этот вопрос.

Как сообщила «Известиям» член Общественной палаты, председатель Общественного совета Минтруда Елена Тополева, в течение многих лет работой над законопроектом никто не занимался. А когда она наконец началась, долгое время не могли согласовать, на базе чего служба будет создана. Первоначально предполагалась создать ее при уполномоченном по правам человека. Затем все-таки остановились на Общественной палате, и на данный момент по этому вопросу разногласий нет.

Документ, разработанный Минздравом, тяжело проходил согласования, и сроки его внесения несколько раз срывались. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минздрава, сейчас законопроект находится на согласовании в правительстве. Однако его нынешняя редакция вызвала критику экспертов. В их отзыве от 9 сентября (есть в распоряжении «Известий») указывается, что в обязанностях специалистов службы, которые раньше определялись как «прием, анализ и содействие в составлении обращений», теперь указан «общественный контроль». Но это совсем другая сфера деятельности.

— Общественный контроль осуществляется за деятельностью организации, а служба должна заниматься защитой прав пациентов, находящихся в ней, — пояснила «Известиям» член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ Елена Клочко. — Она должна доходить до каждого человека и организовать ему помощь в осуществлении его прав и в решении проблем. Ведь от администрации полностью зависит, может ли человек выходить на улицу, распоряжаться остатками пенсии.

Среди других претензий экспертов к новому варианту законопроекта — порядок посещения психиатрических стационаров специалистами службы, который предлагает установить Минздрав. Если в предыдущем варианте была формулировка «без специального разрешения», то сейчас в документе стоит «по согласованию с администрацией». А если она не согласует, то и попасть в учреждение они не смогут.

— Одна из коллизий состоит в том, что говорится о государственной службе («Государством создается», — говорится в законе «О психиатрической помощи»), а с другой стороны, если эта служба призвана защищать права пациентов, она должна быть независимой от государства, — считает Елена Тополева. — Права пациентов нарушаются в том числе администрациями учреждений, в которых они находятся. И получается, что государственная служба контролирует порядки в государственных учреждениях. Эта коллизия и не позволяла долгие годы создать эту службу.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов заявил «Известиям», что защита интересов больных людей необходима.



— Человек с болезнью сердца, печени, почек может найти в законах всё, что ему надо, и защитить свои интересы. Психически больные люди далеко не всегда ориентируются в своей болезни и в законодательстве, которое защищает их права и интересы. Они очень нуждаются в поддержке государства. У них и квартиры отбирают, и махинации с их имуществом проводят, подсовывают документы, и они подписывают, даже не понимая, что подписывают. Такой закон и такая служба очень нужны, — отметил он.

Психиатр Марк Сандомирский обращает внимание на то, что есть и другая сторона проблемы, связанная с субъективными переживаниями пациентов и их родственников.

— К сожалению, иногда кое-где бывали случаи злоупотреблений, когда медработники пользовались в корыстных целях недостаточной адаптацией к жизни больного человека. Для предотвращения таких злоупотреблений и необходима работающая служба защиты прав пациентов, — сказал Марк Сандомирский «Известиям». — Но пациенты либо их родственники часто могут быть недовольны и предъявляют медикам необоснованные претензии, связанные с недостаточной, по их мнению, эффективностью лечения, либо с побочным действием лекарственных препаратов, либо являющиеся на самом деле частью картины болезни. Ожидания пациентов и их родственников могут быть нереалистичными; на кого возложить ответственность за итоговое несовпадение ожиданий с реальностью, как не на медиков?

Кроме того, отметил он, врач может быть включен «в болезненную психопатологическую продукцию пациента».

— Люди, страдающие серьезным заболеванием, пытаются найти причину того, что в их жизни происходит, вовне себя. Так работают у человека механизмы психологической защиты: он переносит вину или ответственность на других людей. Обычно в качестве таких объектов выступают родственники, но замещающей фигурой могут выступать и медработники. Поэтому душевнобольные пациенты часто жалуются на медперсонал, и это часть их болезни, в том числе включаемая в бредовые и галлюцинаторные расстройства. Такие жалобы не имеют никакой объективной основы. Но запрещать их больным неправильно, ведь когда они так жалуются, им становится легче. А если не запрещать, то даже такие жалобы должны быть зафиксированы, проанализированы, комиссия должна разбираться, — заключил психиатр.