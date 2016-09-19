WWF: борьба Минсельхоза с чумой свиней угрожает амурскому тигру

Российские эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают, что выбранный Министерством сельского хозяйства способ борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС) — путем так называемой депопуляции, то есть максимального сокращения поголовья кабана, — может оставить без основного источника питания краснокнижных животных: амурского тигра и дальневосточного леопарда. Настоящей причиной эпидемии АЧС WWF называет не кабана, а человеческий фактор — нарушение ветеринарных требований. Если не принять по-настоящему действенных мер и продолжать политику депопуляции, чума свиней в любой момент может оказаться на Дальнем Востоке.

В российском отделении WWF «Известиям» заявили, что если не остановить распространение вируса АЧС, то рано или поздно он доберется до Дальнего Востока и под угрозой окажутся обитающие там амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.

Численность этих животных в природе, по данным организации, составляет 540 и 70 особей соответственно. Для них самих вирус не страшен, но кабаны являются их основным кормовым объектом. Если с АЧС будут бороться методом депопуляции кабанов, то это может сократить и популяцию амурского тигра и дальневосточного леопарда.

— Вопреки утверждениям Минсельхоза РФ основным переносчиком АЧС является вовсе не кабан, — считает Владимир Кревер, руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF России. — Инфекция распространяется при нарушении ветеринарных требований — в первую очередь неконтролируемой транспортировке зараженных свиней или продукции свиноводства за пределы карантинных зон.

В беседе с корреспондентом «Известий» Владимир Кревер уточнил, что к стремительному распространению АЧС в России также приводят нарушения правил по утилизации больных животных и выдача поддельных ветеринарных справок и разрешений на перевоз животных и мясной продукции. Единственный способ остановить эпидемию — экстренная организация на должном уровне всего комплекса профилактических и карантинных мероприятий в домашнем и промышленном свиноводстве и исключение перемещения зараженной продукции за пределы очагов АЧС.

— АЧС передается либо при прямом контакте больного кабана с домашними свиньями, либо через инфицированные корма свиней, — подтверждает Денис Колбасов, директор Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии. — Если оба эти фактора исключены, то циркуляция вируса среди кабанов и домашних свиней — это два параллельных, относительно независимых процесса. Распространение АЧС среди поголовья домашних свиней — это социально-экономическое явление, которое нельзя предотвратить, уничтожив всех кабанов.

— Мы обеспокоены тем, что собираются организовывать массовый отстрел кабанов, — подчеркнул Владимир Кревер. — Зараженные животные, если их не потревожить, далеко не убегут. А напуганные охотниками, они могут разбежаться на большие расстояния и перенести вирус в те места, где его раньше не было.

Эксперт WWF отмечает, что до Дальнего Востока африканская чума свиней пока не добралась, но предупреждает, что если и дальше не будет налажен жесткий контроль над перевозкой зараженной продукции свиноводства, то с очередной партией вирус может попасть и туда.

— Эту продукцию возят по России на большие расстояния — на 300, 400, 700 км, — говорит Владимир Кревер. — Если зараза начнет двигаться в сторону Дальнего Востока, то пройдет полгода-год, и она там. А дальше, раз уже принято решение о депопуляции, то и там уничтожат всех кабанов.

Однако в Министерстве сельского хозяйства настаивают на необходимости отстрела диких кабанов.

— В настоящее время меры по максимальному снижению численности дикого кабана необходимо проводить в ряде регионов Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на территориях которых регистрировались очаги АЧС, — сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. — Временное (до ликвидации АЧС) максимальное сокращение численности дикого кабана необходимо для достижения главного условия искоренения любой инфекции — так называемого «разрыва эпизоотической цепи» — то есть создания зон, свободных от восприимчивых к данной болезни животных с целью предотвращения возможности перезаражения между особями как в популяции диких кабанов, так и между дикими кабанами и домашними свиньями. После ликвидации АЧС плотность популяции дикого кабана может быть восстановлена.

В Минсельхозе также сообщили, что мероприятия по регулированию численности диких кабанов — не уникальная практика. Они проводятся на неблагополучных по АЧС территориях стран Балтии и Польши.

С идеей депопуляции, однако, не согласны не только экологи WWF, но и специалисты Министерства природных ресурсов и экологии. В материалах, подготовленных главой Минприроды Сергеем Донским к заседанию профильной комиссии по АЧС (имеются в распоряжении «Известий»), говорится, что «до настоящего времени документально не зарегистрирован и не подтвержден факт переноса вируса африканской чумы свиней (АЧС) от дикого кабана к домашней свинье, в связи с чем обвинения Россельхознадзора, что дикий кабан является основной угрозой распространения вируса АЧС, не обоснованы». Минприроды призывает «не допустить полное истребление дикого кабана на территории Российской Федерации, так как это может привести к необратимым последствиям для животного и растительного мира, в том числе к развитию не изученных и опасных для человека процессов в окружающей среде».

Ведомство также подтверждает угрозу подобных мер для «существования редких видов животных, таких как амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс, для которых дикие кабаны являются основой кормовой базы».

Как сообщил «Известиям» информированный источник, идею депопуляции кабанов могут лоббировать в интересах крупных мясоперерабатывающих комплексов, которые страдают от отсутствия сырья в регионах распространения АЧС.

А Денис Колбасов обращает внимание на то, что за последние 20 лет популяция кабана в России увеличилась в три раза — со 100 тыс. до 300 тыс. Специалист отмечает, что природная кормовая база животного не изменилась, и делает вывод, что животных искусственно подкармливают с определенными экономическими целями — расселить кабана и обеспечить доходы от охоты конкретным хозяйствующим субъектам.