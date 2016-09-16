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«Спартак» упрочил лидерство в таблице РФПЛ, обыграв «Оренбург»

Выездная встреча для москвичей закончилась со счетом 3:1, дубль на счету Промеса

Московский «Спартак» одержал очередную победу в чемпионате России. В рамках седьмого тура москвичи обыграли новичка высшего дивизиона «Оренбург». Об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.

Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», закончилась со счетом 3:1. Уже на второй минуте нападающий красно-белых Квинси Промес открыл счет. На 41-й минуте полузащитник Благой Георгиев восстановил равенство, забив пенальти. 

На 66-й минуте в ворота «Оренбурга» влетел второй мяч. Дубль оформил Квинси Промес. Через три минуты Жано Ананидзе отправил мяч под перекладину и установил окончательный счет в матче.

Стоит отметить, что команды встречались первый раз в своей истории.

«Спартак» продолжил возглавлять турнирную таблицу РФПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» с 4 очками занимает предпоследнее 15-е место.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

«Спартак» упрочил лидерство в таблице РФПЛ, обыграв «Оренбург»

Выездная встреча для москвичей закончилась со счетом 3:1, дубль на счету Промеса

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Сергей Лисин

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