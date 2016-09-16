Хакеры опубликовали третью часть базы данных WADA

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте имена еще 11 спортсменов из пяти стран, которые принимали запрещенные препараты в терапевтических целях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.



«Мы продолжаем раскрывать информацию об атлетах, получивших разрешение WADA на применение допинга», — говорится в обращении хакеров.

По данным хакеров, взломавших систему ADAMS, используемую Всемирным антидопинговым агентством (WADA), применение допинга было разрешено еще 11 атлетам из Великобритании, Дании, Австралии, Испании и Германии.



В частности, из материалов следует, что золотая медалистка Олимпиады по боксу британка Никола Адамс принимала три вида запрещенных препаратов.



В числе спортсменов, принимавших допинг, оказались еще три британки — Лора Тротт (олимпийская чемпионка по велоспорту), Шивон-Мари О'Коннор (серебряный призер в плавании) и Оливия Карнеги-Браун (серебряный призер в академической гребле).



Три представителя Австралии — Ким Бреннан (олимпийская чемпионка в академической гребле), Александр Белоногов (серебряный призер в академической гребле) и велогонщик Джек Бобридж (он остался без наград).



Два спортсмена из Германии — стрелок Юлиан Юстус и теннисистка Лаура Зигемунд.



И по одной пловчихе из Дании (Джанетт Оттесен, завоевала бронзу)

и Испании (Мирея Бельмонт, стала олимпийской чемпионкой).



Напомним, 13 сентября группа хакеров Fancy Bear получила доступ к системе ADAMS — онлайн-программе для сбора и хранения данных. В ней хрaнятся конфиденциальные медицинские дaнные атлетов, в том числе сведения о терапевтическом использовании препаратов из списка запрещенных веществ.



Затем была опубликована вторая часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых значатся 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.



WADA подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров, связанных с Россией.



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