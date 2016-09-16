Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта

С 22 сентября поставки фруктов и овощей из Египта в Россию будут прекращены. Об этом заявила замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене.

«С 22 сентября вводятся временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта. Речь, в частности, идет о цитрусовых, томатах, картофеле и другой продукции», — приводит ее слова агентство «Интерфакс».

Швабаускене отметила, что запрет связан с недостаточно эффективной работой фитосанитарной системы Египта — в текущем году Россельхознадзор неоднократно выявлял в египетской продукции карантинные объекты.

Замглавы ведомства уточнила, что временное ограничение будет действовать до российско-египетской встречи на экспертном уровне.

Напомним, в начале недели Россельхознадзор предупредил Египет о том, что может ограничить поставки плодоовощной продукции из-за обнаружения в ней карантинных объектов. Фитосанитарной службе страны было направлено письмо с предложением разобраться в создавшейся ситуации и провести по этому поводу встречу.

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