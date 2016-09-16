Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта

Временное ограничение будет действовать до российско-египетской встречи на экспертном уровне
С 22 сентября поставки фруктов и овощей из Египта в Россию будут прекращены. Об этом заявила замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене.
«С 22 сентября вводятся временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта. Речь, в частности, идет о цитрусовых, томатах, картофеле и другой продукции», — приводит ее слова агентство «Интерфакс».
Швабаускене отметила, что запрет связан с недостаточно эффективной работой фитосанитарной системы Египта — в текущем году Россельхознадзор неоднократно выявлял в египетской продукции карантинные объекты.
Замглавы ведомства уточнила, что временное ограничение будет действовать до российско-египетской встречи на экспертном уровне.
Напомним, в начале недели Россельхознадзор предупредил Египет о том, что может ограничить поставки плодоовощной продукции из-за обнаружения в ней карантинных объектов. Фитосанитарной службе страны было направлено письмо с предложением разобраться в создавшейся ситуации и провести по этому поводу встречу.
Читайте также:
Российские производители овощей и фруктов против иранских поставок
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.