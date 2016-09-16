Задержанные в Косово журналисты отпущены на свободу

Представителей СМИ приговорили к штрафу, депортации и запрету на въезд в самопровозглашенную республику в течение пяти лет
Задержанные в самопровозглашенной республике Косово журналисты агентства News Front Оксана Сазонова и Сергей Белоус отпущены на свободу. Об этом говорится в сообщении, распространенном агентством в пятницу.
В материале говорится о том, что гражданка России Сазонова и гражданин Украины Белоус были задержаны в районе города Ораховац, где занимались подготовкой сюжета о жизни местной сербской общины. После этого журналисты были направлены в косовскую столицу Приштину, где им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.
Сазонова и Белоус были приговорены к штрафу, депортации и запрету на въезд в Косово в течение пяти лет, после чего они были высланы через КПП Мердаре на административной границе Косово и центральной Сербии.
Ранее в пятницу «Известия» писали о задержании. Как сообщал водитель журналистов Звонко Михайлович, к ним подошли полицейские и попросили предъявить паспорта и визы. Виз у журналистов не оказалось. После этого их посадили в полицейскую машину и отвезли в Приштину.
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