Опубликовано видео нападения на российское посольство в Киеве

В МИД РФ проверяют информацию о нападении группы неизвестных на здание дипмиссии
В сети Интернет стали появляться первые кадры нападения неизвестных на здание российского посольства в Киеве.
Ранее «Известия», ссылаясь на украинские СМИ, писали, что здание российского посольства в Киеве было атаковано группой неустановленных лиц в субботу примерно в час ночи.
В МИД РФ не пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.
«Информация устанавливается», - приводит ТАСС сообщение российского МИД.
Ранее украинская сторона заявила, что не может гарантировать безопасность дипломатических учреждений в связи с проведением выборов в российскую Госдуму 18 сентября. В ответ на заявление Киева пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Украина обязана это сделать согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях. Как подчеркнул глава пресс-службы Кремля, голосование будет организовано в самих дипломатических учреждениях, поскольку там работают российские граждане и украинские власти не могут этого запретить.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.