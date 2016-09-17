Опубликовано видео нападения на российское посольство в Киеве





В сети Интернет стали появляться первые кадры нападения неизвестных на здание российского посольства в Киеве.

Ранее «Известия», ссылаясь на украинские СМИ, писали, что здание российского посольства в Киеве было атаковано группой неустановленных лиц в субботу примерно в час ночи.

В МИД РФ не пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

«Информация устанавливается», - приводит ТАСС сообщение российского МИД.



Ранее украинская сторона заявила, что не может гарантировать безопасность дипломатических учреждений в связи с проведением выборов в российскую Госдуму 18 сентября. В ответ на заявление Киева пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Украина обязана это сделать согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях. Как подчеркнул глава пресс-службы Кремля, голосование будет организовано в самих дипломатических учреждениях, поскольку там работают российские граждане и украинские власти не могут этого запретить.