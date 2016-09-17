Фэллон: Лондон заблокирует попытки ЕС создать единую европейскую армию

Великобритания будет блокировать любые попытки Евросоюза создать единую европейскую армию, до тех пор, пока Соединенное Королевство остается членом сообщества. Об этом заявил в интервью газете Times британский министр обороны Майкл Фэллон, комментируя итоги неформального саммита ЕС, который состоялся в Братиславе.

«Этого не произойдет. Мы является полноправными членами ЕС и будем препятствовать любым попыткам создать соперника НАТО», - сказал Майкл Фэллон в интервью газете Times.

По данным издания, на саммите в Братиславе Франция и ФРГ представили план по созданию «совместной военной силы», которая «будет соперничать с НАТО по военному потенциалу». Соответствующее предложение должно быть официально представлено в декабре текущего года, а к июню 2017 года его планируется окончательно согласовать.

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