СМИ: антикоррупционный главк МВД могут ликвидировать

В силовых структурах государства обсуждается вопрос о ликвидации антикоррупционного главка МВД, пишет «Коммерсант». «Сейчас под угрозой не только судьба руководства ГУЭБиПК, но и всего антикоррупционного главка», — пишет издание.

Решение о ликвидации антикоррупционного ведомства может быть принято после скандала с обнаружением наличных на миллиарды рублей у замначальника управления «Т» полковника Дмитрия Захарченко.

Служебная проверка сотрудников ведомства, начатая министром МВД Владимиром Колокольцевым, продолжается. Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко, не дожидаясь итогов проверок, подал рапорт об отставке.

В квартире сестры Захарченко, напомним, обнаружена валюта на сумму 8,5 млрд рублей.

Читайте также: СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли Америку