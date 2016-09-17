СМИ: антикоррупционный главк МВД могут ликвидировать

Данное решение может быть принято после скандала с обнаружением наличных на миллиарды рублей у замначальника управления «Т» Дмитрия Захарченко
В силовых структурах государства обсуждается вопрос о ликвидации антикоррупционного главка МВД, пишет «Коммерсант». «Сейчас под угрозой не только судьба руководства ГУЭБиПК, но и всего антикоррупционного главка», — пишет издание.
Решение о ликвидации антикоррупционного ведомства может быть принято после скандала с обнаружением наличных на миллиарды рублей у замначальника управления «Т» полковника Дмитрия Захарченко.
Служебная проверка сотрудников ведомства, начатая министром МВД Владимиром Колокольцевым, продолжается. Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко, не дожидаясь итогов проверок, подал рапорт об отставке.
В квартире сестры Захарченко, напомним, обнаружена валюта на сумму 8,5 млрд рублей.
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