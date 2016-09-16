СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли Америку

В рамках расследования уголовного дела заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении самой масштабной взятки за последнее время, направлен запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США.

Запрос в ФРС США направлен с просьбой указать, какой конкретно из российских банков Захарченко заказывал валюту. В документе было указано, что возбужденное уголовное дело может вывести правоохранителей на след крупной организованной преступной группировки, занимающейся отмыванием и выводом денег в особо крупных размерах за рубеж.

Следователи также собираются изъять документы у банка-заказчика валюты и выяснить клиентов, которые купили у него за наличные рубли $120 млн, найденные позднее у полковника. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации

Еще один источник, знакомый с ситуацией сообщил, что управление «Т» интересовалось подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. А сам полковник Захарченко внимательно следил за контрактами нефтяных компаний с признаками отката. Он вмешивался в схему уже на финальной стадии – тогда откаты были уже сформированы и готовы к передаче.

10 сентября Дмитрия Захарченко взяли под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следствия. Сам он не понимает, что конкретно ему вменяет следствие.