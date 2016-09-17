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Дело возбуждено по факту стрельбы на Кутузовском проспекте в Москве

Неизвестный из Porsche Cayenne выстрелил в водителя Toyota после дорожного конфликта

Уголовное дело по факту стрельбы на Кутузовском проспекте в Москве возбуждено по статье «Хулиганство». «Известия» ранее сообщили, что стрельба из травматического оружия произошло около 13.40 пятницы.

Дорожный конфликт возник около дома 17 по Кутузовскому проспекту. Словесная перепалка переросла в стрельбу: водитель Porsche несколько раз выстрелил в другого участника ДТП. Инцидент со стрельбой попал на камеры наружного видеонаблюдения, сообщили «Известия».

С места инцидента стрелявший скрылся, полицейские объявили автомобиль Porsche Cayenne в розыск.  Проводятся мероприятия для установления личности злоумышленника и его задержания», — рассказали в правоохранительных органах Москвы.

Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, мужчина госпитализирован.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Дело возбуждено по факту стрельбы на Кутузовском проспекте в Москве

Неизвестный из Porsche Cayenne выстрелил в водителя Toyota после дорожного конфликта

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