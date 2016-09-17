Трамп заявил, что отменит большую часть уступок Кубе

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах приостановит выполнение мер, направленных на улучшение отношений с Кубой.

Об этом заявил миллиардер-республиканец в ходе своего выступления в Майами. Политик добавляет, что власти Кубы должны освободить политических заключенных и разрешить в стране свободу вероисповедания. Только в случае исполнения требований США отношения с Кубой могут быть улучшены, добавил Трамп.

«Односторонняя сделка президента Обамы с Кубой выгодна только режиму Кастро. Но все уступки, которые Барак Обама сделал режиму, совершались посредством указа. Это значит, что следующий президент может дать указу обратный ход, что я и сделаю, если режим Кастро не согласится удовлетворить наши требования», — заявил Дональд Трамп.

Республиканец также добавил, что выступает «вместе с кубинским народом в борьбе против коммунистического угнетения».

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