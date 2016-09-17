ЦИК: Украина должна обеспечить безопасность проведения выборов в ГД

Безопасность голосования россиян на выборах в Госдуму РФ на территории Украины должен обеспечить Киев, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Памфилова добавила, что Россия для голосования граждан РФ на территории Украины сделала всё, что должна была. Участки находятся на территории Украины, это государство должно обеспечить безопасность избирателей.

«Мы для этого сделали всё, что должны были сделать», — сказала Памфилова журналистам в субботу.



«Все бюллетени доставлены, участки подготовлены, всё сделано. Остальное — безопасность— должно обеспечить государство, то, на территории которого находятся избирательные участки. Во всяком случае есть взаимопонимание с ОБСЕ. Надеюсь, что всё будет нормально», — сказала глава ЦИК РФ.



В ночь на субботу у здания посольства России в Киеве произошли беспорядки.

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