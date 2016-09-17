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«Роскосмос» по техническим причинам отменил запуск корабля Союз МС-02

Запуск космического корабля «Союз МС-02» должен был состояться 23 сентября с космодрома Байконур

В субботу стало известно, что «Роскосмос» отменил запланированный на 23 сентября пуск космического корабля «Союз МС-02». Перенос даты запуска вызван техническими причинами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Решение о переносе запуска принято после контрольных испытаний на Байконуре, говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Роскосмос» принял решение о переносе планируемого 23 сентября 2016 года пуска космического корабля «Союз МС-02» по техническим причинам после проведения контрольных испытаний на космодроме Байконур», — говорится в сообщении. О новой дате запуска «Союз МС-02» будет сообщено дополнительно.

«Союз МС-02» должен был отправиться в космический полет 23 сентября с Байконура, старт был намечен на 21.17 мск.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

«Роскосмос» по техническим причинам отменил запуск корабля Союз МС-02

Запуск космического корабля «Союз МС-02» должен был состояться 23 сентября с космодрома Байконур

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Анатолий Вассерман

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