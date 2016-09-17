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Гройсман назвал нападение на посольство РФ в Киеве мелким инцидентом

По словам премьер-министра Украины, Киев не будет предпринимать особых мер для охраны избирательного процесса РФ 18 сентября

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нападение на российское посольство в Киеве было мелким инцидентом и охранная система диппредставительства во время проведения выборов в Госдуму РФ 18 сентября будет работать в штатном режиме.

«Столица Украины должна быть примером подражания. Это очень мелкий конфликт, который вообще не требует комментариев», — приводит ТАСС заявление Владимира Гройсмана на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

При этом Владимир Гройсман отметил, что Киев не будет предпринимать особых мер для охраны здания дипломатического ведомства во время проведения голосования в Госдуму РФ 18 сентября.

Ранее «Известия» писали, что в ночь на 17 сентября в Киеве группа из 20 радикалов забросала территорию российского посольства дымовыми шашками и обстреляли здание из салютной установки.

По последним данным, по факту нападения проводится проверка, но задержанных пока нет.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Гройсман назвал нападение на посольство РФ в Киеве мелким инцидентом

По словам премьер-министра Украины, Киев не будет предпринимать особых мер для охраны избирательного процесса РФ 18 сентября

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