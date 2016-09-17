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ФРГ предложит мигрантам бесплатное образование

Бесплатные образовательные программы будут доступны для беженцев, которые вернутся в страны, откуда прибыли в ФРГ

Правительство Германии может предложить беженцам бесплатное образование при условии того, что мигранты вернутся на родину. Об этом сообщил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

Об этом сообщает газета Welt, опубликовавшая интервью чиновника. Мюллер уточнил, что для реализации первой части программы потребуется €100 млн. Четверть из данной суммы уже выделена, отмечает издание. Поскольку вопрос предоставления статуса беженца рассматривается в ФРГ до двух лет и более, за это время мигранты могут получить образование, отметил министр.

В Германии беженцы могут получить специальности слесарь, сантехник, электрик или каменщик. «Программа будет касаться целого ряда стран, в числе которых Марокко, Тунис, Пакистан, Сенегал», — заявил Мюллер.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

ФРГ предложит мигрантам бесплатное образование

Бесплатные образовательные программы будут доступны для беженцев, которые вернутся в страны, откуда прибыли в ФРГ

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