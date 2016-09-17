ФРГ предложит мигрантам бесплатное образование

Правительство Германии может предложить беженцам бесплатное образование при условии того, что мигранты вернутся на родину. Об этом сообщил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

Об этом сообщает газета Welt, опубликовавшая интервью чиновника. Мюллер уточнил, что для реализации первой части программы потребуется €100 млн. Четверть из данной суммы уже выделена, отмечает издание. Поскольку вопрос предоставления статуса беженца рассматривается в ФРГ до двух лет и более, за это время мигранты могут получить образование, отметил министр.



В Германии беженцы могут получить специальности слесарь, сантехник, электрик или каменщик. «Программа будет касаться целого ряда стран, в числе которых Марокко, Тунис, Пакистан, Сенегал», — заявил Мюллер.

Читайте также: На востоке ФРГ произошли столкновения между местными и беженцами

