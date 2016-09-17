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Памятник благодарности Красной армии демонтирован в польском городе

Металлический монумент, установленный на центральной площади города Санок, снесли и вывезли в неизвестном направлении

Памятник благодарности Красной армии демонтирован в центре польского города Санок Подкарпатского воеводства. Монумент, установленный в 1977 году, стоял на Харцерской площади, его вывезли в неизвестном направлении.

«Памятник снесен и вывезен», — сказал  консул РФ в Кракове Александр Минин. «Куда вывезли памятник и цел ли он, вообще неизвестно»,  — приводит слова Минина ТАСС.

Судьба памятника обсуждалась в Саноке давно, изначально планировалось перенести монумент на кладбище.

Первый памятник в память красноармейцев был установлен в Саноке в 1945 году. Он простоял до 1977 года, тогда его поменяли на металлический монумент.

Надпись «В память о солдатах Красной армии, погибших в боях за освобождение Санока» была убрана с памятника в начале XXI века.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Памятник благодарности Красной армии демонтирован в польском городе

Металлический монумент, установленный на центральной площади города Санок, снесли и вывезли в неизвестном направлении

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