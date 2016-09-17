Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста

Посольство Российской Федерации в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста. Москва требует проведения расследования обстоятельств нападения на здание. Россия также отмечает, что Киев должен обеспечить безопасность российской дипломатической миссии.

Нападение на здание посольства РФ в Киеве произошло в ночь на субботу. Неизвестные провели обстрел здания из салютной пушки, а на территорию посольства России кинули дымовую шашку.

«В связи с ночным нападением посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием расследовать инцидент и обеспечить безопасность российской дипмиссии», — передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение посольства.

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