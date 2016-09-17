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СМИ: средства Резервного фонда могут закончиться в 2016 году

Тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) российские власти могут начать уже в 2017 году

СМИ распространили информацию, что средства Резервного фонда могут закончиться в текущем году. Тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) российские власти могут начать уже в 2017 году, уточняется в сообщении.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству финансов, такое развитие событий возможно, если приватизация госкомпаний не пройдет в полном объеме.

«Там чуть-чуть останется на следующий год, а может быть, и израсходуют (в текущем году.  Ред.), если приватизация не случится в планируемом объеме. Но, скорее всего, в начале следующего года»,  — приводит ТАСС слова источника.

Источник уточнил, что в 2017 году будут тратиться средства из Фонда национального благосостояния.

Средства  Резервного фонда за август 2016 года снизились на 18,4%  до 2,09 трлн рублей, ранее сообщал Минфин.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

СМИ: средства Резервного фонда могут закончиться в 2016 году

Тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) российские власти могут начать уже в 2017 году

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