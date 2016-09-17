Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Лавров обсудил с главой МИД Франции нападение на посольство РФ в Киеве

Сергей Лавров призвал своего коллегу повлиять на Киев с целью обеспечения безопасности дипмиссий России

В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня между главой МИД России Сергеем Лавровым и его французским коллегой Жан-Марком Эйро, Москва обратила внимание на нападение на российское посольство в Киеве.

Эйро рассказал Сергею Лаврову об итогах поездки с главой МИД Германии Штайнмайером в Киев, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Дипломаты снова четко подтвердили безальтернативность добросовестного исполнения Минских договоренностей.

Сергей Лавров призвал своего коллегу повлиять на Киев с целью обеспечения безопасности дипмиссий России, особенно в преддверии выборов в Госдуму.

«С нашей стороны внимание Ж.-М. Эйро было привлечено к продолжающимся актам вандализма в отношении загранучреждений России на Украине. С.В. Лавров призвал французскую сторону повлиять на Киев с целью принятия им исчерпывающих мер по обеспечению безопасности дипломатических и консульских представительств России, особенно в контексте предстоящих 18 сентября выборов в Госдуму», — говорится в сообщении МИДа России.

Читайте также: Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Лавров обсудил с главой МИД Франции нападение на посольство РФ в Киеве

Сергей Лавров призвал своего коллегу повлиять на Киев с целью обеспечения безопасности дипмиссий России

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Алексей Попов

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Александров

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке