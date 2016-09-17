Самолет ВМС США «Посейдон» совершил полет у военной базы РФ в Сирии

Это следует из данных западных сайтов, отслеживающих маршруты передвижения военной авиации
Разведывательный патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил круговые полеты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Также самолет совершил полет над пунктом обеспечения ВМФ России в сирийском портовом городе Тартус.
Эти данные распространили западные сайты, в режиме реального времени отслеживающие маршруты передвижения военной авиации.
Самолет-разведчик вылетел утром в субботу с авиабазы Синонелла на Сицилии. Полет американского самолета длился около часа и проходил на высоте около 9200 м.
Западные сайты приводят и номер американского разведывательного самолета — 168858. В пятницу подобный полет совершил другой американский самолет-разведчик.
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