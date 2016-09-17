Генштаб РФ заявил о невыполнении США своих договоренностей по Сирии

В Генштабе РФ сообщили, что США не выполнили ни одно из обязательств, взятых в рамках женевских договоренностей. По словам первого заместителя начальника Главного оперативного управления ГШ ВС Виктора Познихира, если игнорирование соглашений американской стороной продолжится, то вся ответственность за срыв перемирия в САР будет лежать на Вашингтоне.

«По итогам пятого дня перемирия констатируем, что только российская и сирийская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства. В инициативном порядке Россия продлевала режим прекращения боевых действий на 48 часов, а вчера он был продлен еще на 72 часа», — приводит «РИА Новости» заявление Виктора Познихира.

Он напомнил, что приоритетом достигнутых 9 сентября российско-американских договоренностей является разделение территорий, которые находятся под контролем запрещенных в РФ группировок ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и сил умеренной оппозиции, а также разделение групп умеренной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры».

«Без реализации данного положения невозможно обеспечить режим прекращения боевых действий в Сирии. Без этого разделения у правительственных войск «связаны руки». Они не могут бороться с террористами, не понимая, кто из них является участником режима прекращения боевых действий, а кто — нет», — пояснил генерал.

Виктор Познихир также отметил, что все направленные РФ обращения к американской стороне остаются без ответа и это порождает сомнения в способности США оказывать влияние на подконтрольные им отряды умеренной оппозиции и обеспечивать выполнение женевских договоренностей. «Если американская сторона не примет должных мер по выполнению своих обязательств в рамках соглашения от 9 сентября, то вся ответственность за срыв режима прекращения боевых действий на территории Сирии будет лежать на США», — подчеркнул замглавы управления ГШ ВС.

Читайте также:



Путин удивлен намерением США не раскрывать детали соглашения по Сирии