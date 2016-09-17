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Генштаб РФ заявил о невыполнении США своих договоренностей по Сирии

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления ГШ ВС, если американская сторона продолжит игнорировать свои обязательства, на ней будет лежать вся ответственность за срыв перемирия

В Генштабе РФ сообщили, что США не выполнили ни одно из обязательств, взятых в рамках женевских договоренностей. По словам первого заместителя начальника Главного оперативного управления ГШ ВС Виктора Познихира, если игнорирование соглашений американской стороной продолжится, то вся ответственность за срыв перемирия в САР будет лежать на Вашингтоне.

«По итогам пятого дня перемирия констатируем, что только российская и сирийская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства. В инициативном порядке Россия продлевала режим прекращения боевых действий на 48 часов, а вчера он был продлен еще на 72 часа», — приводит «РИА Новости» заявление Виктора Познихира.

Он напомнил, что приоритетом достигнутых 9 сентября российско-американских договоренностей является разделение территорий, которые находятся под контролем запрещенных в РФ группировок ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и сил умеренной оппозиции, а также разделение групп умеренной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры».

«Без реализации данного положения невозможно обеспечить режим прекращения боевых действий в Сирии. Без этого разделения у правительственных войск «связаны руки». Они не могут бороться с террористами, не понимая, кто из них является участником режима прекращения боевых действий, а кто — нет», — пояснил генерал.

Виктор Познихир также отметил, что все направленные РФ обращения к американской стороне остаются без ответа и это порождает сомнения в способности США оказывать влияние на подконтрольные им отряды умеренной оппозиции и обеспечивать выполнение женевских договоренностей. «Если американская сторона не примет должных мер по выполнению своих обязательств в рамках соглашения от 9 сентября, то вся ответственность за срыв режима прекращения боевых действий на территории Сирии будет лежать на США», — подчеркнул замглавы управления ГШ ВС.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Генштаб РФ заявил о невыполнении США своих договоренностей по Сирии

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления ГШ ВС, если американская сторона продолжит игнорировать свои обязательства, на ней будет лежать вся ответственность за срыв перемирия

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