Лавров предложил Керри опубликовать договоренности по Сирии

В ходе телефонного разговора, состоявшегося в субботу, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил госсекретарю США опубликовать договоренности по Сирии. Это может устранить любые двусмысленности в восприятии их исполнения, заявили в субботу в МИД РФ.

Разговор дипломатов состоялся по инициативе американской стороны, отмечается в сообщении.



«Российский министр в очередной раз настоятельно предложил опубликовать российско-американские договоренности по сирийскому урегулированию, чтобы устранить любые двусмысленности в восприятии международным сообществом реального положения дел с их исполнением», — говорится в сообщении МИДа.



Лавров отметил, что в результате действий российской стороны удается решать вопросы налаживания взаимодействия властей Сирии с ООН в деле расширения гуманитарного доступа. Глава МИД РФ призвал Вашингтон воздействовать на боевиков. Глава МИД РФ обратил внимание Джона Керри на «отказ ряда незаконных вооруженных формирований присоединиться к перемирию», напомнив о «документально зафиксированном обязательстве Вашингтона отделить подразделения умеренной оппозиции от террористических группировок», продолжающих боевые действия, либо «использовать против них силу для принуждения к прекращению огня».



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