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Меркель призвала Порошенко принять решающие меры в реализации Минска-2

Канцлер ФРГ ожидает продвижения в урегулировании украинского кризиса в течение ближайших недель

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на скорейшее продвижение в реализации Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Как сообщила глава ФРГ в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, решающий шаг в этом отношении можно сделать в ближайшие недели.

«На фоне улучшения ситуации с безопасностью на востоке страны обсуждались дальнейшие шаги по выполнению Минских договоренностей. Канцлер выразила уверенность в том, что предстоящие недели нужно использовать для того, чтобы сделать решающий шаг вперед», — приводит ТАСС сообщение заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрики Деммер.

По ее словам, Ангела Меркель подчеркнула необходимость того, чтобы все стороны продемонстрировали политическую волю к выполнению соглашений.

Ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что на следующей неделе Контактная группа в Минске сможет окончательно согласовать договоренности о разведении сторон конфликта в Донбассе.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Меркель призвала Порошенко принять решающие меры в реализации Минска-2

Канцлер ФРГ ожидает продвижения в урегулировании украинского кризиса в течение ближайших недель

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