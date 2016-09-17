Около 30 человек задержаны в Москве за незаконную агитацию

В Москве были задержаны около 30 человек за нарушение дня тишины перед выборами депутатов в Госдуму РФ и агитацию за одного из кандидатов, сообщили в ГУ МВД по Москве.

«Сегодня в ОМВД России по району Щукино поступило сообщение о том, что по улице Маршала Бирюзова в районе дома №13 неизвестные раздают листовки с агитационными материалами в поддержку кандидата в депутаты Госдумы Д.Г. Гудкова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Представитель МВД сообщил, что незаконную агитацию в поддержку этого кандидата производили еще 25 человек в Северо-Западном округе Москвы, все они были доставлены в отделы полиции. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 5.10 КоАП РФ «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах».

Ранее в Московской городской избирательной комиссии сообщили о задержании за распространение агитационных материалов в районе Митино еще четырех граждан.

Напомним, выборы депутатов в Госдуму РФ состоятся 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.

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