Жители Европы митингуют против договора с США о свободной торговле

В городах ФРГ и Австрии проходят акции граждан, выступающих против заключения договора о создании трансатлантической зоны свободной торговли (ЗСТ).

В ФРГ на улицы вышли до 100 тыс. протестующих, аналогичные акции в Австрии вывели на улицы до 40 тыс. человек. По данным полиции ФРГ, в Берлине митинговали около 40 тыс. человек, в Гамбурге — 30 тыс. Акции протеста прошли во всех крупных городах страны.

В ФРГ организовали проведение акций экологическая организация NaturFreunde Deutschlands, объединение профсоюзов и неправительственные организации.

В Австрии митингующие вышли на улицы Вены, Линца, Граца и других городов.

Официальной целью подписания договора о создании зоны свободной торговли является создание новых рабочих мест и экономический рост, протестующие находят множество недостатков в документе.

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