Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Жители Европы митингуют против договора с США о свободной торговле

Официальной целью подписания договора о зоне свободной торговли является создание новых рабочих мест и экономический рост

В городах ФРГ и Австрии проходят акции граждан, выступающих против заключения договора о создании трансатлантической зоны свободной торговли (ЗСТ).

В ФРГ на улицы вышли до 100 тыс. протестующих, аналогичные акции в Австрии вывели на улицы до 40 тыс. человек. По данным полиции ФРГ, в Берлине митинговали около 40 тыс. человек, в Гамбурге — 30 тыс. Акции протеста прошли во всех крупных городах страны.

В ФРГ организовали проведение акций экологическая организация NaturFreunde Deutschlands, объединение профсоюзов и неправительственные организации.

В Австрии митингующие вышли на улицы Вены, Линца, Граца и других городов.

Официальной целью подписания договора о создании зоны свободной торговли является создание новых рабочих мест и экономический рост, протестующие находят множество недостатков в документе.

Читайте также: Евросоюз ожидает волна демонстраций против союза с США

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Жители Европы митингуют против договора с США о свободной торговле

Официальной целью подписания договора о зоне свободной торговли является создание новых рабочих мест и экономический рост

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке