«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче РФПЛ

Московский «Локомотив» проиграл башкирской «Уфе» со счетом 0:1 в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

При этом единственный мяч забил в свои ворота капитан железнодорожников Ведран Чорлука на 69 минуте. Кроме того, отмечается нереализованный пенальти защитника москвичей Неманья Пейчиновича.

Команда из Уфы в итоге поднялась на 9 строчку турнирной таблицы, обогнав железнодорожников на две строчки и один балл, сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что это первый домашний матч тренера «Локомотива» Юрия Семина, после его возвращения в команду. Два предыдущих прошли в гостях, где железнодорожники разгромили «Краснодар», но проиграли красно-белым.

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