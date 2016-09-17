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Пентагон знает об авиаударе коалиции по сирийской армии

Военное ведомство США прокомментировало сообщения об атаке своих самолетов на позиции официального Дамаска

Военное ведомство США прокомментировало сообщения об атаке самолетов международной коалиции на позиции официального Дамаска.

Об этом заявили в пресс-службе Пентагона. Ранее представители коалиции молчали заявляли, что они не в курсе был удар по сирийским войскам или его не было.

«Мы знаем о сообщениях и находимся на связи с центральным командованием США и объединённой оперативно-тактическая группой», — цитирует «RT» источник в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в ходе авиаудара у города Дейр-эз-Зор погибло 62 солдата сирийской армии. Более сотни человек ранено.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Пентагон знает об авиаударе коалиции по сирийской армии

Военное ведомство США прокомментировало сообщения об атаке своих самолетов на позиции официального Дамаска

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