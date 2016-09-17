Пентагон знает об авиаударе коалиции по сирийской армии

Военное ведомство США прокомментировало сообщения об атаке самолетов международной коалиции на позиции официального Дамаска.

Об этом заявили в пресс-службе Пентагона. Ранее представители коалиции молчали заявляли, что они не в курсе был удар по сирийским войскам или его не было.

«Мы знаем о сообщениях и находимся на связи с центральным командованием США и объединённой оперативно-тактическая группой», — цитирует «RT» источник в пресс-службе ведомства.



Напомним, что в ходе авиаудара у города Дейр-эз-Зор погибло 62 солдата сирийской армии. Более сотни человек ранено.

