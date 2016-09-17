Сирия: умеренная оппозиция срывает режим примирения

Российский Центр по примирению в Сирии направил делегации США письмо с данными о срыве режима прекращения огня со стороны так называемой умеренной оппозиции.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны России.

Также сообщается о скоплении боевиков на севере провинции Хама и возможных попытках проведения ими наступательных действий.

При этом российская сторона просит американских коллег повлиять на руководство оппозиции, чтобы «удержать их от опрометчивых действий».

Напомним, что МИД России созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН по Сирии.