Совет безопасности ООН по Сирии соберется в 2.00

Совет безопасности ООН в ближайшие часы проведет экстренную встречу по Сирии.

На повестке дня – авиаудар возглавляемой США коалиции по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор.

С таким запросом обратилась Россия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

Удары под Дейр-эз-Зором ставят под удар договоренности по Сирии, как по линии «Международной группы поддержки Сирии»(МГПС) и Совбеза ООН, так и на двусторонней российско-американской основе, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что за последние полгода международному сообществу удалось сделать очень многое для того, чтобы сирийское урегулирование действительно могло быть реализовано. Сделано практически невозможное – были запущены два трека, параллельно, речь шла о политическом урегулировании и о борьбе с терроризмом… Были достигнуты российско-американские договоренности, целый пакет документов о том, как вести совместную борьбу с терроризмом», - напомнила она.

Ранее сообщалось о серьезных потерях от авиаудара.